Cresce la preoccupazione per l’arrivo in Italia dell’ex uragano Kirk, che porterà una nuova ondata di maltempo sulla penisola.

Uragano Kirk in Italia: possibili nubifragi e tempeste di vento

Dopo l’intensa perturbazione che ha colpito diverse regioni martedì 8 ottobre, causando locali disagi, il maltempo è destinato a intensificarsi. Mercoledì 9 ottobre, sono previsti rovesci e temporali in particolare tra le regioni tirreniche centro-meridionali, con ultime precipitazioni anche in Lombardia e Triveneto, ma in graduale esaurimento da ovest. Tuttavia, il peggio deve ancora arrivare.

Secondo 3BMeteo, i resti dell’ex uragano Kirk, in rotta dall’Atlantico, raggiungeranno la Francia entro la sera di mercoledì, portando forti piogge e venti intensi. L’onda di maltempo colpirà anche l’Italia, con il peggioramento delle condizioni meteo già nel tardo pomeriggio di mercoledì, specialmente nel Nord-Ovest e in Lombardia, dove si prevedono piogge abbondanti tra la Liguria centro-orientale e le Alpi.

Allerta meteo per l’Italia: l’uragano Kirk porta nubifragi e forti venti in arrivo

Giovedì 10 ottobre, la perturbazione si estenderà su gran parte del Nord e parte del Centro, aumentando il rischio di nubifragi, in particolare nel Levante ligure, in Toscana settentrionale, in Lombardia e nel Triveneto, con accumuli superiori ai cento millimetri. Il maltempo colpirà anche Sardegna e regioni tirreniche meridionali, mentre le aree adriatiche e la Sicilia potrebbero essere escluse da questa ondata di maltempo.

Venerdì 11 ottobre, il fronte si muoverà verso est, con un calo delle temperature al Sud e un lieve aumento al Centro-Nord. Il weekend porterà un graduale miglioramento, con sabato ancora variabile al Nord-Ovest, mentre domenica sarà prevalentemente asciutta, con cieli sereni o poco nuvolosi al Sud e temperature che potranno superare i 25 gradi, specialmente sulle isole.