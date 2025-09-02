Home > Sport > US Open, sfida azzurra tra Sinner e Musetti: quando e dove seguirla

US Open, sfida azzurra tra Sinner e Musetti: quando e dove seguirla

Derby italiano agli US Open: le parole di Sinner e Musetti e quando vederli in campo.

Derby azzurro da non perdere: Jannik Sinner contro Lorenzo Musetti agli US Open! Due talenti italiani si sfidano sul campo più prestigioso del tennis mondiale. Ecco quando e dove seguire il match.

US Open, sfida azzurra tra Sinner e Musetti: i loro commenti

Reduce dal convincente successo contro Jaume Munar, Lorenzo Musetti arriva con grande fiducia al derby azzurro contro Jannik Sinner.

Il talento carrarino, autore di una prestazione solida e brillante negli ottavi, si prepara ora ad affrontare la sfida più difficile: quella con il numero uno del mondo e campione in carica agli US Open. Di fronte ci sarà un Sinner deciso a confermare il titolo e a difendere la vetta del ranking, ma Musetti potrà giocare con entusiasmo e senza troppa pressione, forte di un tennis in crescita.

È la sfida più grande che ti può capitare oggi su campo da tennis ma credo la pressione sia tutta sulle sue spalle e dovrò trarne vantaggio per provare ad interrompere la sua incredibile striscia e provare a vincere il match“, ha commentato così ai microfoni.

Jannik Sinner si è mostrato carico ma allo stesso tempo rispettoso alla vigilia del derby tricolore con Lorenzo Musetti. L’altoatesino ha sottolineato il valore del rivale, riconoscendone il talento e l’importanza della sfida per tutto il movimento azzurro:

“Lorenzo è tra i più grandi talenti del nostro sport. Per il tennis italiano è bellissimo avere sicuramente un giocatore in semifinale. Qui ci sono tanti italiani nel pubblico, sarà speciale“.

US Open, quando gioca Sinner contro Musetti? Ecco dove vederlo

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti tornano protagonisti sul cemento di New York per un quarto di finale che profuma di storia. Mercoledì 3 settembre, a Flushing Meadows, andrà in scena un derby tricolore che rappresenta un traguardo inedito per il tennis italiano: mai prima d’ora due azzurri si erano affrontati a questo livello in uno Slam.

Da una parte il numero uno del mondo, campione in carica e deciso a confermare sia il titolo sia la leadership del ranking; dall’altra il talento elegante di Carrara, oggi numero 10 ATP, che sogna la sua terza semifinale in un Major dopo Wimbledon e Roland Garros. Sulla carta i favori del pronostico pendono verso Sinner, ma Musetti ha dimostrato di sapersi esaltare sul cemento newyorkese, conquistando il pubblico con colpi di grande classe e continuità.

La partita, valida per i quarti di finale dello US Open 2025, è in programma mercoledì 3 settembre, con orario e campo ancora da ufficializzare. L’incontro sarà trasmesso in chiaro su SuperTennis (canale 64 DTT) e, per gli abbonati, sui canali Sky Sport. In streaming sarà disponibile su SuperTennix e NOW TV.