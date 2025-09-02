US Open, sfida azzurra tra Sinner e Musetti: quando e dove seguirla

Derby italiano agli US Open: le parole di Sinner e Musetti e quando vederli in campo.

Derby azzurro da non perdere: Jannik Sinner contro Lorenzo Musetti agli US Open! Due talenti italiani si sfidano sul campo più prestigioso del tennis mondiale. Ecco quando e dove seguire il match.

US Open, sfida azzurra tra Sinner e Musetti: i loro commenti

Reduce dal convincente successo contro Jaume Munar, Lorenzo Musetti arriva con grande fiducia al derby azzurro contro Jannik Sinner.

Il talento carrarino, autore di una prestazione solida e brillante negli ottavi, si prepara ora ad affrontare la sfida più difficile: quella con il numero uno del mondo e campione in carica agli US Open. Di fronte ci sarà un Sinner deciso a confermare il titolo e a difendere la vetta del ranking, ma Musetti potrà giocare con entusiasmo e senza troppa pressione, forte di un tennis in crescita.

“È la sfida più grande che ti può capitare oggi su campo da tennis ma credo la pressione sia tutta sulle sue spalle e dovrò trarne vantaggio per provare ad interrompere la sua incredibile striscia e provare a vincere il match“, ha commentato così ai microfoni.

Jannik Sinner si è mostrato carico ma allo stesso tempo rispettoso alla vigilia del derby tricolore con Lorenzo Musetti. L’altoatesino ha sottolineato il valore del rivale, riconoscendone il talento e l’importanza della sfida per tutto il movimento azzurro:

“Lorenzo è tra i più grandi talenti del nostro sport. Per il tennis italiano è bellissimo avere sicuramente un giocatore in semifinale. Qui ci sono tanti italiani nel pubblico, sarà speciale“.

US Open, quando gioca Sinner contro Musetti? Ecco dove vederlo

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti tornano protagonisti sul cemento di New York per un quarto di finale che profuma di storia. Mercoledì 3 settembre, a Flushing Meadows, andrà in scena un derby tricolore che rappresenta un traguardo inedito per il tennis italiano: mai prima d’ora due azzurri si erano affrontati a questo livello in uno Slam.

Da una parte il numero uno del mondo, campione in carica e deciso a confermare sia il titolo sia la leadership del ranking; dall’altra il talento elegante di Carrara, oggi numero 10 ATP, che sogna la sua terza semifinale in un Major dopo Wimbledon e Roland Garros. Sulla carta i favori del pronostico pendono verso Sinner, ma Musetti ha dimostrato di sapersi esaltare sul cemento newyorkese, conquistando il pubblico con colpi di grande classe e continuità.

La partita, valida per i quarti di finale dello US Open 2025, è in programma mercoledì 3 settembre, con orario e campo ancora da ufficializzare. L’incontro sarà trasmesso in chiaro su SuperTennis (canale 64 DTT) e, per gli abbonati, sui canali Sky Sport. In streaming sarà disponibile su SuperTennix e NOW TV.