Jannik Sinner si trova a New York impegnato con gli Us Open, cercando di bissare il successo dello scorso anno. Ma, dove si trova invece la sua nuova fidanzata, la modella danese Laila Hasanovic? Come mai non è con lui?

Jannik Sinner allo Us Open per bissare il successo dello scorso anno

Jannik Sinner, dopo aver battuto per 6-3, 6-2, 6-2 Popyrin, è al terzo turno allo Us Open. Il tennista altoatesino vuole bissare il trionfo dello scorso anno, infatti è già in campo ad allenarsi per il prossimo match. Jannik, come saprete, ha una nuova fidanzata, la modella danese Laila Hasanovic. Ma, come mai non è a New York con lui? Dove si trova invece? Scopriamolo insieme.

Jannik Sinner all’Us Open: dov’è la sua fidanzata?

Jannik Sinner è allo Us Open e, la fidanzata Laila Hasanovic? La modella danese si trova in Italia, sul red carpet del Festival di Venezia 2025. Laila ha sfilato in occasione della première di “La Grazia“, la nuova pellicola di Paolo Sorrentino. Ecco le parole della giovane modella sui social: “dalla prima scoperta di Armani Beauty da bambina attraverso la borsa trucco di mia madre, fino a ora sul tappeto rosso come parte dell’universo Armani, questo viaggio sembra incredibilmente speciale. Grata di essere alla Mostra del Cinema di Venezia, circondata da talenti così stimolanti, e di celebrare la bellezza, l’arte e il cinema in un ambiente così iconico.” Per l’occasione, la fidanzata di Sinner ha indossato un abito color giallo limone a tubo, senza spalline e colmo di paillettes.