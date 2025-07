Usa, attacco con coltello in supermercato in Michigan: 11 feriti

Washington, 27 lug. (Adnkronos) – Undici persone sono state accoltellate sabato pomeriggio in un supermercato Walmart a Traverse City, nel nord del Michigan, da un uomo. Secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo della contea di Grand Traverse, sei delle vittime versano in condizioni critiche e cinque in gravi condizioni, tutte ricoverate al Munson Medical Center.

L’aggressore, un uomo di 42 anni, è stato arrestato pochi minuti dopo l’attacco, avvenuto alle 16:43 locali (22:43 in Italia) nei pressi dell’area casse. Lo riporta Abc News.

Lo sceriffo Michael Shea ha parlato di "atti completamente casuali" e ha confermato che l’uomo ha agito da solo. "Undici sono comunque troppi, ma grazie a Dio non sono stati di più", ha detto, sottolineando il ruolo decisivo dell’intervento dei cittadini e della rapidità della pattuglia arrivata in soli tre minuti dalla chiamata al 911. L’Fbi ha fatto sapere che collaborerà con le autorità locali per supportare l’indagine, mentre la governatrice Gretchen Whitmer ha espresso vicinanza alle vittime: "Un atto brutale che sconvolge tutta la comunità".

In un comunicato, Walmart ha definito l’episodio "inaccettabile", ringraziando i soccorritori per il pronto intervento e assicurando piena collaborazione con gli inquirenti. La polizia statale ha invitato la popolazione ad evitare l’area durante le indagini. Traverse City, epicentro dell’attacco, è una cittadina di circa 16.000 abitanti situata 150 chilometri a nord di Grand Rapids.