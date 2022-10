Milano, 5 ott. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato a Fort Myers, in Florida, per visitare le zone dello stato devastate dall’uragano Ian. Una visita politicamente carica di altri significati visto che il presidente incontrerà Ron DeSantis, governatore della Florida, repubblicano e potenziale avversario del 2024 per la Casa Bianca.