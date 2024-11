Nelle giornate del 5 e del 6 novembre 2024, gli elettori americani sono stati chiamati alle urne per decidere del futuro del proprio Paese. A discapito di alcuni sondaggi che erano usciti alla vigilia, alla fine a spuntarla è stato il candidato repubblicano Donald Trump, che si è imposto con un buon margine sulla sua avversaria democratica, Kamala Harris.

Usa, la corsa alla Casa Bianca tra Trump e Harris

La stessa Harris, a qualche ora di distanza dalla pubblicazione ufficiale del risultato che la vedeva sconfitta, aveva rilasciato importanti dichiarazioni in cui si complimentava con Trump per la vittoria, esprimendo comunque soddisfazione per il proprio percorso. Kamala non avrebbe dovuto concorrere in queste elezioni, secondo il programma principale dei democratici, ma le condizioni di salute di Joe Biden hanno fatto propendere il presidente Usa ancora in carica per un passo indietro.

Usa, Biden sulla vittoria di Trump: “Non si può amare il Paese solo quando si vince”

Anche Joe Biden ha parlato, nel corso della serata di ieri, delle ultime elezioni americane e lo ha fatto sottolineando un aspetto fondamentale: “La scelta degli elettori va rispettata. Non si può amare il Paese solo quando si vince“. Biden ha poi anche parlato della Harris: “Ha condotto una campagna stimolante e tutti hanno potuto vedere qualcosa che ho imparato a rispettare da tanto: il suo carattere. Ha la spina dorsale dritta. Ha un grande carattere, un vero carattere. Ha dato tutto il suo cuore e lei e tutto il suo team dovrebbero essere orgogliosi della campagna che hanno condotto“. Infine, il tanto atteso commento su Donald Trump: “Gli ho parlato per congratularmi con lui per la sua vittoria e gli ho assicurato che ordinerò a tutta la mia Amministrazione di lavorare con il suo team per garantire una transizione pacifica e ordinata. Questo è ciò che il popolo americano merita”.