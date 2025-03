Dane Paulsen, un bambino di 2 anni, è scomparso mentre giocava in giardino nella sua casa negli Usa: ricerche in corso.

Usa, bimbo di due anni scompare mentre gioca in giardino

Dane Paulsen è un bambino di appena 2 anni che, sabato 1 marzo, è scomparso dalla sua abitazione a Siletz, in Oregon. Il piccolo stava giocando in giardino in un punto lontano dalla vista dei genitori che, non appena non lo hanno più visto, hanno chiamato la polizia per denunciarne la scomparsa.

Usa, bimbo di due anni scompare mentre gioca in giardino: ricerche in corso

Le ricerche del piccolo Dane sono partite, si è cercato un furgoncino color oro degli anni Novanta, che si aggirava nei pressi dell’abitazione prima che i genitori si accorgessero della scomparsa del figlio. Tuttavia, dopo averlo rintracciato, gli inquirenti hanno escluso un coinvolgimento da parte del guidatore. La polizia ha rilasciato alcuni dettagli su Dane, affermando che il piccolo si trova a suo agio con gli estranei e con l’acqua, anche se non sa nuotare. Al momento, oltre alla Polizia, stanno partecipando alle ricerche 138 volontari e 40 investigatori, oltre che l’FBI.