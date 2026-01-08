Usa: donna uccisa a Minneapolis da agente Ice, proteste in diverse città

Washington, 8 gen. (Adnkronos) - Migliaia di persone, a Chicago, New York, Detroit, San Francisco e in altre città del Paese, oltre naturalmente a Minneapolis, stanno manifestando per le strade dopo che un agente dell'Ice ha sparato e ucciso nella sua auto nella città del Minnesot...

Washington, 8 gen. (Adnkronos) – Migliaia di persone, a Chicago, New York, Detroit, San Francisco e in altre città del Paese, oltre naturalmente a Minneapolis, stanno manifestando per le strade dopo che un agente dell'Ice ha sparato e ucciso nella sua auto nella città del Minnesota una donna americana di 37 anni, Renee Nicole Good. A Detroit, decine di persone si sono radunate davanti all'edificio dell'Ice in Michigan Avenue, nel centro della città, per protestare contro gli agenti.

La protesta è stata organizzata dal Comité de Acción Comunitaria, il Comitato d'Azione Comunitaria di Detroit. L'organizzatrice principale, Kassandra Rodriguez, ha denunciato "l'abuso di potere". "Credo che questa sia una cosa che non dovrebbe mai accadere ed è del tutto inaccettabile – ha affermato – E credo che spetti alle nostre amministrazioni locali prendere una posizione dura contro una situazione del genere e non permettere all'Ice di fare quello che vuole nei nostri quartieri".

A New York, i dimostranti hanno riempito Foley Square per quella che gli organizzatori hanno definito una manifestazione di emergenza in risposta all'incidente di Minneapolis, per poi marciare fino al 26 di Federal Plaza, la sede centrale del Dipartimento della Sicurezza Interna. I manifestanti hanno urlato il nome di "Renee Nicole Good".

La folla ha protestato anche fuori dall'edificio dell'Ice nel centro di San Francisco, dove i relatori di varie organizzazioni, tra cui Indivisible Sf, si sono alternati nel condividere il loro messaggio di fronte alla folla. "Minneapolis oggi sta soffrendo e noi la piangiamo", ha detto un partecipante. Centinaia di manifestanti a Seattle invece si sono radunati fuori dal Federal Building. Una manifestazione si è tenuta anche nel Boston Common, il parco cittadino situato nel centro della capitale del Massachusetts.