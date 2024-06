L'ex first lady Michelle Obama piange la morte di sua mamma: il triste annuncio arriva via social

“Ci mancherà molto e vorremmo che fosse qui con noi per alleviare il dolore con una risata” – così Michelle Obama e la sua famiglia salutano la mamma dell’ex first lady, Marian Robinson, morta nelle scorse ore a 86 anni. I media americani hanno pubblicato il comunicato della famiglia di Michelle.

Morta mamma Michelle Obama: la nota

La moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America ha, poi, scritto anche messaggio sul proprio profilo ufficiale di X, salutando mamma Marian: “Era la mia roccia, sempre lì per qualsiasi cosa avessi bisogno. E’ stata lo stesso sostegno costante per tutta la nostra famiglia” – si legge” “‘Il mondo intero è pieno di piccoli Craig e di piccole Michelle’ – dicevi – per sottolineare la bellezza e il potenziale di ogni bambino” – spiega Michelle nel messaggio, prima di concludere: “Come sempre, aveva ragione. È anche vero – sebbene lei lo negasse categoricamente – che c’è stata e ci sarà una sola Marian Robinson. Nella nostra tristezza, siamo sollevati dal dono straordinario della sua vita. E passeremo il resto della nostra vita cercando di essere all’altezza del suo esempio”.