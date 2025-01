Dopo il tremendo scontro aereo avvenuto nei cieli di Washington tra un aereo di linea con a bordo 64 persone e un elicottero militare, non poteva esimersi da un commento il presidente americano Donald Trump. Il leader della Casa bianca vuole vederci chiaro sull’accaduto: come è potuta accadere una tragedia simile?

Usa, scontro in volo tra elicottero militare e aereo di linea: il commento di Trump

“Sono stato informato del terribile incidente avvenuto all’aeroporto Reagan. Grazie per l’incredibile lavoro fatto dai soccorritori. Sto monitorando la situazione e fornirò dettagli quando emergeranno” – queste sono state le prime parle ufficiali del presidente Usa Donald Trump a seguito del terrificante scontro aereo avvenuto nel corso della serata di ieri fra i cieli di Washington. Il presidente americano, dopo qualche minuto, ha aggiunto un ulteriore commento affidandosi al social Truth: “L’aereo era su una linea di avvicinamento all’aeroporto perfetta e di routine. L’elicottero stava andando diritto verso l’aereo per un periodo prolungato. Era notte limpida, le luci dell’areo erano accese. Perché l’elicottero non è andato su o giù, o perché non ha girato. Perché la torre di controllo non ha detto all’elicottero cosa fare invece di chiedergli se vedeva l’aereo. Questa è una brutta situazione che avrebbe dovuto essere evitata“.