Usa: Trump, 'agente Ice sembra aver sparato per legittima difesa'

Washington, 7 gen. (Adnkronos) – "Ho appena visto il filmato dell'evento avvenuto a Minneapolis, Minnesota. È orribile da vedere. La donna che urlava era, ovviamente, un'agitatrice professionista, e la donna alla guida dell'auto era molto turbolenta, ostacolava e opponeva resistenza, e poi ha investito violentemente, volontariamente e brutalmente l'agente dell'ICE, che sembra averle sparato per legittima difesa". Lo ha scritto su Truth Social il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aggiungendo che "il motivo per cui questi incidenti si verificano è perché la Sinistra Radicale minaccia, aggredisce e prende di mira quotidianamente i nostri agenti delle forze dell'ordine e dell'ICE.

(Questi ultimi) stanno solo cercando di fare il loro lavoro: RENDERE L'AMERICA SICURA. Dobbiamo stare al passo e proteggere i nostri agenti delle forze dell'ordine da questo movimento di violenza e odio della Sinistra Radicale!".