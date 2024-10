Donald Trump ha preparato una grossa deportazione qualora dovesse vincere le elezioni in Usa

Manca ormai pochissimo alle prossime elezioni americane, e Donald Trump proverà a tornare presidente dopo il quadriennio targato Joe Biden. Il tycoon ha parlato della possibilità di rientrare alla Casa Bianca e di alcune misure che vorrebbe adottare dopo la sua vittoria. Il riferimento, è a quella che è già stata rinominata ‘Operazione Aurora’.

Usa, Trump annuncia l’operazione Aurora: “Servirà a deportare i migranti”

Una di queste misure è già stata ribattezzata ‘Operazione Aurora‘ e riguarda la deportazione dei migranti: “Oggi annuncio che, una volta entrato in carica, avremo un’operazione Aurora a livello federale per accelerare le rimozioni di queste gang selvagge“. Scendendo ancor più nello specifico, Trump ha promesso: “L’invasione verrà fermata. I voli dei migranti termineranno e l’app di Kamala per gli immigrati clandestini verrà chiusa immediatamente entro 24 ore”.

Usa, Trump annuncia l’operazione Aurora: la vittoria alle elezioni

Il tycoon non ha dubbi circa la sua vittoria alle elezioni e assicura: “Quello stesso giorno inizieremo a trovare e deportare ogni singolo membro di una gang di immigrati clandestini dal nostro Paese. Li faremo uscire, sarà un’importante impresa nazionale”.