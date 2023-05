In questo articolo come il fumo cobustibile influisce sulla performance sportiva e alcune valide soluzioni.

Quando si pensa allo sport, sia a livello dilettantistico, sia al grado agonistico, vengono in mente attività capaci di migliorare il proprio stile di vita. Le proprie performance potrebbero però risultare compromesse da alcune abitudini, quali il fumo da sigaretta. Per una maggiore consapevolezza degli sportivi, è il caso di affrontare questo tema, così come le possibili conseguenze di una valida alternativa al fumo combusto: la sigaretta elettronica.

Perché il fumo non aiuta gli sportivi?

Ferma restando la bontà del proposito di smettere di fumare a prescindere, mantenere questa abitudine può compromettere le proprie performance sportive. Il vizio del fumo, come è noto, si lega tanto alla gestualità, quanto all’assunzione della nicotina contenuta nella sigaretta. Al di là della dipendenza innescata dal fumo di sigaretta, che si mostra con il bisogno di assumere quantità sempre più elevate di nicotina, il vero problema consiste proprio nelle sostanze assunte insieme alla nicotina stessa.

Oltre alla nicotina, viene infatti assunta una dose non indifferente di monossido di carbonio. Questo ha un impatto diretto sulla quantità di ossigeno che il sangue riesce a trasportare nel corpo, nei tessuti e negli organi coinvolti nello sforzo fisico. Le conseguenze negative per la salute, a medio e soprattutto a lungo termine, potrebbero essere di varia entità. Si rivelano così necessarie delle specifiche visite mediche, come quelle sotto sforzo. Questi controlli sono destinati infatti anche ai fumatori desiderosi di capire se e quanto le loro vie aeree potrebbero risultare compromesse.

Insieme al monossido di carbonio, anche la nicotina sembrerebbe compiere un’azione negativa sui muscoli e dunque sulle prestazioni sportive. Ne risentono ovviamente proprio gli sportivi che si dedicano ad attività più atletiche, oltre che tattiche: questo spiega perché in certi sport gli atleti fumino più di altri. Tuttavia, non esistono dei parametri assoluti: anche negli sport individuali, oltre che in quelli di squadra, può capitare di trovare professionisti fumatori.

Un’alternativa al fumo combusto

La principale alternativa al fumo di sigaretta tradizionale è ormai nota. Per chiunque desideri smettere di fumare e voglia avvicinarsi al mondo dello svapo, è possibile scegliere una delle sigarette elettroniche usa e getta su svapostore.net per sperimentare quella che, oggi, è molto più di una tendenza. La sigaretta elettronica si pone infatti come la principale alleata degli ex fumatori desiderosi di avvicinarsi a un’abitudine differente, lasciandosi alle spalle il monossido di carbonio e, dove possibile, anche la nicotina.

Oltre al cambio di gestualità e alla possibilità di sperimentare gusti e aromi differenti, in base al prodotto selezionato, la sigaretta elettronica garantirebbe anche altri vantaggi. Questi si legano più alla salute e al benessere di consumatori e sportivi, e dipendono direttamente dalla natura stessa dello svapo. Infatti, l’e-cigarette non si basa sulla combustione di tabacco e carta, ma sulla vaporizzazione dei liquidi contenuti nelle cartucce. L’assenza di combustione spiega già che non avviene inalazione di monossido di carbonio. Sull’altro fronte, i liquidi di ricarica possono contenere nicotina in percentuali variabili, che è possibile ridurre fino allo zero. In questo modo, il fumatore potrebbe concretamente lasciarsi alle spalle la propria dipendenza.

Effetti dello svapo sugli sportivi

L’assenza di monossido di carbonio potrebbe provocare un immediato vantaggio sugli svapatori. Questi vedrebbero normalizzarsi il proprio battito cardiaco e la propria pressione sanguigna. Allo stesso tempo, assisterebbero a dei miglioramenti a livello polmonare, e dunque delle vie aeree. Il tutto si legherebbe a un preciso calo dei livelli di monossido di carbonio, che dunque lascerebbe il posto a una migliore ossigenazione dei tessuti.

Sintetizzando, lo sportivo andrebbe incontro a un minore senso di affaticamento muscolare e sarebbe supportato da una migliore respirazione: tutte dirette conseguenze dell’abbandono della sigaretta. La sigaretta elettronica, infatti, sembrerebbe non provocare alcun danno respiratorio agli svapatori. Questo la rende un sostegno prezioso per quegli sportivi che cominciano a notare una riduzione delle proprie prestazioni sul campo e desiderano migliorare, iniziando proprio dall’eliminazione della dipendenza da tabacco.

Com’è ovvio aspettarsi, gli eventuali vantaggi dell’abbandono del fumo di sigaretta in favore dello svapo possono non mostrarsi subito. Costanza e forza di volontà sono necessarie per accompagnare il proprio corpo nel processo di pulizia: tosse e catarro non devono spaventare ma, al contrario, sono il segnale del cambiamento, che presto darà i suoi frutti.