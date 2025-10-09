Vajont: Fontana, 'ferita indelebile'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "Sessantadue anni fa il disastro del Vajont. Nel ricordo commosso delle oltre 1.900 vittime, tra cui tanti bambini, rinnovo la mia vicinanza e il mio pensiero alle comunità che portano ancora nel cuore quella ferita indelebile". Lo scrive su X il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
