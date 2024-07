Paese corre per far dimagrire il sindaco: "Mi hanno scritto panzone sul muro"

Paese corre per far dimagrire il sindaco: "Mi hanno scritto panzone sul muro"

Il sindaco Luciano Fregonese ha intenzione di perdere peso e quasi tutto il suo paese ha deciso di andare a correre insieme a lui, aumentando la sua forza di volontà.

Abitanti di Valdobbiadene corrono insieme al sindaco: lo aiutano a dimagrire

Il sindaco Luciano Fregonese, primo cittadino di Valdobbiadene, di 47 anni, pesa 130 kg e non ha fatto segreto delle sue difficoltà con la forchetta. L’uomo, però, ha una grande forza di volontà e una squadra davvero incredibile al suo fianco. Ogni giovedì sera mezzo paese lo accompagna e corre al suo fianco per aiutarlo a buttare giù un po ‘di peso. Questo lo ha aiutato anche a rafforzare il legame con i suoi concittadini, che da settimane lo sostengono e lo incitano in questa sua avventura, facendogli compagnia. Una camminata a passo veloce per le strade del paese, durante la quale i cittadini stringono legami ancora più forti e ne approfittano anche per segnalare qualcosa che non va all’amministrazione.

Valdobbiadene, gli abitanti corrono con il sindaco per farlo dimagrire: “Mi hanno scritto panzone sul muro”

La corsetta serale è diventata un’attività che inizialmente ha coinvolto qualche decina di residenti. Le settimane successive i partecipanti sono aumentati, fino ad arrivare a un gruppo di ben 150 persone. “Mi hanno dato del panzone tempo fa, scritto su un muro. Non mi sono offeso, dopo 20 anni da amministratore, questo è il risultato. Amministrare ingrassa, ingrassano gli obblighi conviviali, le lunghe delibere con effetti micidiali sui partecipanti” ha dichiarato il sindaco, confermato da poco per la terza volta. Tra pranzi di lavoro e incontri con i sostenitori, ha preso circa dieci kg ogni anno, ma ora ha tutto il paese che tifa per lui e che è pronto a correre insieme per aiutarlo a dimagrire.