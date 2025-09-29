Valle d'Aosta: Zangrillo, 'per Forza Italia risultato storico'

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Il miglior risultato di sempre per Forza Italia in Valle d’Aosta: un traguardo storico che ci rende orgogliosi. Abbiamo superato il 10% a livello regionale e, nel capoluogo valdostano, siamo arrivati a sfiorare il 16%, raddoppiando il consenso, superando il Pa...

Roma, 29 set.-(Adnkronos) – "Il miglior risultato di sempre per Forza Italia in Valle d’Aosta: un traguardo storico che ci rende orgogliosi. Abbiamo superato il 10% a livello regionale e, nel capoluogo valdostano, siamo arrivati a sfiorare il 16%, raddoppiando il consenso, superando il Partito democratico e diventando il primo partito del centrodestra. Abbiamo eletto quattro consiglieri regionali, quadruplicando la nostra rappresentanza rispetto alle precedenti consultazioni".

Così il ministro Paolo Zangrillo, segretario di Forza Italia in Piemonte.

"Questo straordinario risultato, frutto del lavoro instancabile della coordinatrice regionale Emily Rini e di tutta la squadra valdostana, conferma che i cittadini hanno riconosciuto e premiato un impegno serio, costante e radicato sul territorio. È anche la risposta più netta – prosegue – a chi in questi mesi ha provato a raccontare falsità e polemiche strumentali, parlando di presunte passerelle ministeriali. La nostra presenza in Valle d’Aosta era semplicemente la volontà di ascoltare le esigenze dei valdostani, come abbiamo sempre fatto anche nei momenti più difficili della loro storia recente".

"Questo voto dimostra che i valdostani non hanno creduto alle bugie degli avversari, ma al lavoro concreto, serio e coerente che Forza Italia ha svolto e continuerà a svolgere nei prossimi anni, al fianco dei cittadini e delle istituzioni", conclude.