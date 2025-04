Vandalismo a Milano: attacco al murales dedicato ai testimoni dell'Olocausto

Un gesto di vandalismo inaccettabile

Il recente atto di vandalismo che ha colpito il murales dell’artista aleXsandro Palombo a Milano ha suscitato una forte indignazione tra le comunità ebraiche e i cittadini sensibili ai temi della memoria storica. L’opera, che celebra tre tra gli ultimi grandi testimoni dell’Olocausto, Liliana Segre, Edith Bruck e Sami Modiano, è stata imbrattata con la scritta “Israeliani Nazi” accompagnata da simboli di odio come la svastica nazista e la stella di David. Questo gesto non solo offende la memoria di chi ha subito l’orrore della Shoah, ma rappresenta anche un attacco diretto ai valori di pace e tolleranza che queste figure incarnano.

La reazione della comunità ebraica

Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, ha commentato con fermezza l’accaduto, sottolineando come tali atti di vandalismo non facciano altro che rafforzare la determinazione della comunità a mantenere viva la memoria storica. “Chi imbratta pensa di offendere noi. Invece ci rende ancora più convinti e coesi intorno al progetto memoria”, ha dichiarato Di Segni. La sua affermazione evidenzia l’importanza di non cedere all’odio e alla violenza, ma di continuare a promuovere la memoria e la comprensione reciproca.

Un simbolo di pace deturpato

Il murales di Palombo non è solo un’opera d’arte, ma un simbolo di pace e resilienza. Imbrattarlo con insulti antisemiti è un atto che va oltre il semplice vandalismo; è un attacco ai valori fondamentali della nostra società. L’artista stesso ha espresso il suo disappunto, definendo l’azione “inaccettabile e vergognosa”. La deturpazione di un’opera che celebra la vita e la testimonianza di chi ha vissuto l’orrore della guerra e della persecuzione è un richiamo urgente a riflettere su come la società affronta l’antisemitismo e l’intolleranza.