Vene varicose: come alleviare i sintomi in estate

La sintomatologia delle vene varicose durante l’estate potrebbe peggiorare a causa delle temperature elevate, i viaggi a lunga distanza, la disidratazione e, persino, la pressione di dover apparire in spiaggia sempre perfetti. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le migliori soluzioni sulle quali fare affidamento per alleviare i sintomi che le vene varicose possono provocare nelle persone che ne sono affette.

Vene varicose

L’arrivo dell’estate è vantaggioso sotto diversi punti di vista, ma chi soffre di vene varicose potrebbe dover fare i conti anche con alcuni svantaggi, dato che proprio il caldo eccessivo, insieme a numerose altre variabili, potrebbe esacerbare i sintomi di un problema che è molto comune, soprattutto tra le donne.

Le vene varicose sono la conseguenza di un danno alle valvole delle vene, che porta a reflusso e accumulo di sangue. L’aggravamento dei sintomi con l’arrivo dell’estate è, pertanto, una comune reazione al caldo, esattamente come lo è il sudore.

Fortunatamente, per la maggior parte delle persone, le vene varicose sono solo un disagio e non un vero e proprio problema di salute, ma se invece lo sono, generalmente, i sintomi includono:

Pesantezza delle gambe

delle gambe Crampi muscolari e bruciore sulle gambe

sulle gambe Prurito circoscritto

circoscritto Variazione del colore della pelle intorno alla vena

intorno alla vena Aggravamento del dolore dopo essere stati in piedi o seduti per molto tempo

Vene varicose: consigli

Sfortunatamente, le vene varicose non scompaiono da sole ed è necessario trattarle, soprattutto quando non sono semplicemente un disagio, ma un problema vero e proprio, con una sintomatologia importante che, durante l’estate, a causa del caldo o i viaggi lunghi, potrebbe aggravarsi.

In genere, sollevare spesso le gambe, fare un po’ di movimento dopo essere stati in piedi o seduti per molto tempo, fare delle lunghe passeggiate in acqua, mantenere livelli adeguati di idratazione e indossare abiti larghi sono accortezze che, seppur banali, potrebbero alleviare il disagio che le vene varicose comporta. Tuttavia, queste accortezze dovrebbero essere supportate anche da altre soluzioni.

Vene varicose: migliori soluzioni su Amazon

Adottare questi piccoli accorgimenti è fondamentale per tenere a bada i sintomi di cui le vene varicose sono responsabili. Tuttavia, non sempre è sufficiente ed è necessario ricorrere su una serie di soluzioni extra, di origine naturale, fortunatamente disponibili anche su Amazon, alla migliore offerta.

Diosmina ed Esperidina 490 mg, Integratore Microcircolo. Per Vene Varicose, Gambe Gonfie, emorroidi e Capillari Rotti.

A base di diosmina ed esperidina, quest’integratore è fondamentale per migliorare la funzionalità del microcircolo, rendere le gambe e le caviglie più sgonfie e leggere, rendere i vasi sanguigni più tonici ed elastici. Gli ingredienti naturali alla base del prodotto lavorano in sinergia per alleviare e ridurre i sintomi di vene varicose e capillari fragili, nel giro di pochi giorni. Si consiglia di assumere due compresse al giorno, preferibilmente a pranzo e a cena.

Circolazione Gambe, Bromelina Forte Drenante GAMBE – Diosmina Esperidina, 60 cpr. Betulla Drenante Forte e Centella Asiatica per il Trattamento delle Vene Varicose.

L’obiettivo dell’integratore è quello di rendere le gambe e le caviglie più sgonfie e più leggere, migliorare il microcircolo, contrastare la stasi venosa, la pesantezza e la fragilità dei capillari. Anche in questo caso, si consiglia di assumere due compresse al giorno, a pranzo e a cena, regolarmente al fine di avvertire i benefici già dopo i primi giorni di trattamento.

Amoura Crema Vene Varicose e Capillari – 100 ml – Crema Gambe Stanche e Pesanti – Made in Italy

La crema gambe rinfrescante e defaticante è un’alternativa valida agli integratori alimentari, sebbene gli obiettivi che intende raggiungere sono esattamente gli stessi: ridurre il prurito e il gonfiore di gambe e caviglie, contrastare la stasi venosa, la fragilità dei capillari e, in generale, offrire sollievo per tutto il corso della giornata. Si consiglia di applicare regolarmente la crema sulla zona da trattare e massaggiare delicatamente fino al totale assorbimento del prodotto.

