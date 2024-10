Venerdì Meloni si recherà in Giordania e a Beirut.

Venerdì Meloni si recherà in Giordania e a Beirut.

Incontri diplomatici di Giorgia Meloni: colloquio con il re Abdallah II in Giordania e incontro con il primo ministro Mikati in Libano

Giorgia Meloni si recherà venerdì alle 12 ad Aqaba, in Giordania, per un colloquio con il re Abdallah II. Successivamente, nel pomeriggio, la presidente del Consiglio si dirigerà a Beirut, in Libano, dove alle 16.30 avrà un incontro con il primo ministro Najib Mikati nel palazzo del Governo.

Colloquio con il re Abdallah II

Giorgia Meloni si recherà venerdì alle 12 ad Aqaba, in Giordania, per un colloquio con il re Abdallah II. Questo incontro sarà un’importante opportunità per discutere di questioni di interesse comune e rafforzare i legami tra i due paesi.

Incontro con il primo ministro Najib Mikati

Nel pomeriggio, la presidente del Consiglio si dirigerà a Beirut, in Libano, dove alle 16.30 avrà un incontro con il primo ministro Najib Mikati nel palazzo del Governo. Durante questa riunione, saranno affrontati temi di importanza strategica per entrambi i paesi e si cercheranno soluzioni comuni per le sfide attuali.