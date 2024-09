Venerdì si terrà la cerimonia funebre di Luca Giurato nella Chiesa degli Artisti, a Roma. Appassionati e personaggi del mondo dello spettacolo si riuniranno per offrire un ultimo saluto.

Il funerale di Luca Giurato, morto a 84 anni per un infarto, si terrà il 13 settembre nella Chiesa degli Artisti a Roma. Si prevede una grande partecipazione di fan e personalità dello spettacolo. Figure televisive come Mara Venier e Roberta Capua hanno espresso il loro dolore per la sua scomparsa.

Il servizio funebre per Luca Giurato, che è deceduto mercoledì scorso a 84 anni a causa di un infarto mentre era al mare con la moglie Daniela Vergara, si terrà venerdì 13 settembre nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. La cerimonia è programmata per le 14:30 e si aspetta un ampio numero di fan e figure del mondo dello spettacolo in lutto per la sua perdita. Successivamente alla notizia della sua morte, personaggi televisivi come Mara Venier e Roberta Capua hanno espresso il loro dolore per la perdita di questo importante giornalista e volto di riferimento.