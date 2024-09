Caso Boccia, Venezi affida agli avvocati il compito di esaminare misure legali

“La situazione riguardante Sangiuliano Boccia è tutta da chiarire”, ha affermato Beatrice Venezi, insegnante di musica e consulente per il ministero della Cultura. La donna ha deciso di affidarsi ai propri avvocati al fine di valutare le opportune azioni atte a salvaguardare la sua reputazione professionale.

Caso Boccia, Venezi si difende

Le accuse di conflitto di interessi sollevate nei suoi confronti dall’imprenditrice di Pompei hanno dato il via a questa situazione complicata. Durante un’intervista, Boccia aveva dichiarato: “La signora Venezi è consulente per la musica e ha un compenso adeguato, tra i 20.000 e i 30.000 euro. Il 19 si esibirà per il G7 della Cultura e il ministero le assegnerà un adeguato compenso”. La verità dei fatti dovrà essere stabilita quanto prima, mentre l’attenzione sul caso rimane alta.