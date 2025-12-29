Valeria Marini è stata ospite di Monica Setta a “Storie di donne al bivio“. La showgirl ha rivelato il motivo dietro alla rottura con sua madre, Gianna Orrù, e della pace ritrovata.

La rivelazione di Valeria Marini: “Ecco perché io e mia mamma abbiamo litigato”

Valeria Marini è stata ospite di Monica Setta a “Storie di donne al bivio” e, tra gli argomenti trattati, non poteva mancare il riferimento alla rottura con la madre, Gianna Orrù.

Alla base della rottura tra madre e figlia, la nota truffa di cui la Orrù è stata vittima e che ha avuto pesanti conseguenze economiche. Il rapporto tra Valeria e la madre è stato incrinato ancora di più da una battura fatta proprio dalla showgirl: “le avevo detto che forze avrebbe potuto chiedere consiglio prima di fare alcune operazioni. Ma i fatti hanno dimostrato che mamma non aveva colpe. Quando la verità è venuta fuori, lei ha capito che la sua famiglia non l’ha mai giudicata. Noi l’amiamo profondamente.” Sono stati tanti i tentativi di riconciliazione, però andati vani, fino all’ultimo che si è rivelato positivo. Ecco in merito le parole della Marini.

Valeria Marini e la pace fatta con la madre

Ospite di Monica Setta a “Storie di donne al bivio“, Valeria Marini ha rivelato che a farla chiarire con sua madre è stata proprio un’amica di Gianna Orrù: “tramite questa amica sua, che è una persona deliziosa, Anna, abbiamo chiarito. Lei è riuscita a farci parlare. Abbiamo trascorso un Natale sereno, sereno con tutta la famiglia. Il Natale è un momento di grande gioia, dei sentimenti, dell’unione con la famiglia.”