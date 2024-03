Veronica Lario torna in tv dopo la morte di Berlusconi: non appariva dal 2009

Veronica Lario rompe il silenzio dopo la morte di Berlusconi

A distanza di quasi un anno dalla morte di Silvio Berlusconi, Veronica Lario ha rotto il silenzio. Era dal 2009 che l’ex moglie del Cavaliere non appariva in tv e ha scelto il programma Sky A cena da Maria Latella per rilasciare la prima intervista. “Mi sono sentita vessata“, ha candidamente ammesso la 67enne.

Le prime parole di Veronica Lario

Veronica, mamma dei primi tre figli di Berlusconi, Eleonora, Barbara e Luigi, ha dichiarato;

“Il mio passato non ha segreti. Non posso essere ricattabile e posso dire quello che penso, indipendentemente dal mio passato. Sono passata dall’essere ‘una velina ingrata’, al tribunale di Milano che mi ha negato ogni diritto. Un salto di 10 anni in cui mi sono sentita un po’ vessata. Cosa facevo? Subivo ed è difficile combattere contro il potere e la stampa soprattutto quando la stampa è piegata al potere. Io l’unica cosa che potevo fare era qualche passo indietro e quelli ho imparato a farli, forse dall’equitazione. (…) C’è stata una sentenza che mi ha negato qualsiasi diritto, ma che ho rispettato e oggi sono una persona normale, un’imprenditrice. Finito questo momento che per me è stato davvero molto complesso mi sono chiesta se fosse possibile ricominciare. Ho pensato di aver perso tutto, ma mi sono rialzata e ho ricominciato”.

Veronica Lario dopo il divorzio da Berlusconi

Veronica Lario ha vissuto anni molto difficili, ma è stata in grado di rialzarsi. Ha raccontato: