Verso un tetto globale alle emissioni degli aerei?

(Adnkronos) - L'aumento del traffico aereo potrebbe far scattare, a partire dal prossimo anno, un programma guidato dall’ONU che mira a limitare le emissioni dei voli internazionali all'85% rispetto ai livelli del 2019, nell'ambito della prima fase del Carbon Offsetting and Redu...

(Adnkronos) – L'aumento del traffico aereo potrebbe far scattare, a partire dal prossimo anno, un programma guidato dall’ONU che mira a limitare le emissioni dei voli internazionali all'85% rispetto ai livelli del 2019, nell'ambito della prima fase del Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. Il gruppo commerciale IATA ha dichiarato a Reuters che tale soglia dovrebbe essere superata nel 2024, in base all'attuale ripresa del traffico. La lotta all'inquinamento dell'aviazione è fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici, poiché il settore genera circa il 3% delle emissioni globali.