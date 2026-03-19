Vertice a Bruxelles: il possibile patto sull'oleodotto che potrebbe sbloccare il prestito da €90 miliardi

Il vertice dei leader europei a Bruxelles si presenta come un momento cruciale: al centro delle discussioni c’è ancora una volta Viktor Orbán, la sua condizione sul flusso di petrolio e il blocco del prestito da €90 miliardi destinato all’Ucraina. Nelle ore precedenti all’incontro la Commissione e il Consiglio hanno rilanciato un’offerta tecnica per riparare l’oleodotto Druzhba, che Bruxelles e Kiev dicono di aver ricevuto con favore, offrendo così a Orbán un possibile “off-ramp” diplomatico.

Accanto a questo dossier, sul tavolo del vertice ci sono altre questioni delicate: le risposte europee al conflitto in Iran e le ricadute sui prezzi energetici, il coordinamento con Washington e un voto al Parlamento europeo su una parte dell’accordo commerciale UE-USA che riguarda la riduzione dei dazi su beni industriali americani. In mezzo alla geopolitica, non mancano note più leggere sulla quotidianità continentale, che testimoniano come anche questioni locali possano conquistare spazio nei corridoi delle istituzioni.

Il nodo dell’oleodotto Druzhba

La proposta relativa all’oleodotto Druzhba è la chiave che potrebbe sbloccare il braccio di ferro politico. Secondo le comunicazioni ufficiali, la proposta di fornire sostegno tecnico e finanziario per riparare i danni al condotto è stata accolta positivamente da Kiev e resa nota dalla presidente della Commissione europea e dal presidente del Consiglio. Il problema di fondo rimane il veto praticato da Orbán: il premier ungherese ha dichiarato che, finché non tornerà il petrolio via Druzhba, non intende approvare il pacchetto che include il prestito da €90 miliardi, condizioni che hanno trasformato il dossier finanziario in una questione energetica e politica.

Motivazioni e giustificazioni

Da una parte, Volodymyr Zelenskyy aveva spiegato la riluttanza a riattivare il flusso con argomentazioni precise: il rischio di nuovi attacchi durante i lavori di riparazione e la preoccupazione che la ripresa delle forniture finisca per alimentare le casse del Cremlino e protrarre l’aggressione. Dall’altra, Orbán sfrutta la questione per ottenere concessioni politiche e per ragioni di consenso interno in vista delle elezioni, sostenendo che senza petrolio non ci sono le condizioni per finanziamenti aggiuntivi all’Ucraina.

Il gioco politico interno e l’elemento elettorale

Al di là delle argomentazioni tecniche, la vicenda ha una forte componente interna: l’ostruzione del premier ungherese è letta anche come una mossa per recuperare consenso in vista del voto del 12 aprile. Orbán ha accusato Kiev di aver ritardato i lavori per l’oleodotto al fine di favorire un suo avversario, accusa respinta sia dalla parte ucraina sia dai leader dell’opposizione in Ungheria. Al tempo stesso, fonti diplomatiche suggeriscono che la proposta della Commissione potrebbe offrire a Orbán un’uscita dignitosa dal conflitto con Bruxelles, permettendo lo sblocco del pacchetto di sanzioni n. 20 e del prestito precedente l’appuntamento europeo.

La posta in gioco istituzionale

Il meccanismo decisionale dell’Unione complica ulteriormente il quadro: alcune misure richiedono l’unanimità, e questo significa che il dissenso di un solo Stato membro può bloccare l’erogazione del prestito da €90 miliardi. Nel frattempo, il sostegno finanziario esterno — incluso un prestito approvato dal Fondo monetario internazionale per sostenere l’Ucraina — ha allentato parte dell’urgenza, ma non ha risolto la pressione politica che grava sui leader europei.

Implicazioni europee e dossier paralleli

Il vertice non tratterà solo il dossier energetico-finanziario: le divergenze su come rispondere al conflitto in Iran interessano la linea comune su sicurezza energetica, misure per contenere l’aumento dei prezzi e il livello di coordinamento con gli Stati Uniti. Al Parlamento europeo è in programma un voto che riguarda la riduzione dei dazi su prodotti industriali americani, una mossa che potrebbe rinsaldare il legame transatlantico ma che arriva in un momento di dubbi sulla affidabilità reciproca tra i partner.

In chiusura, il vertice mostra come questioni tecniche — dalla riparazione di un condotto a decisioni su dazi — si intreccino con calcoli politici e interessi nazionali: la capacità dell’UE di trovare una strada condivisa dipenderà dalla volontà di trasformare un’opportunità tecnica in una soluzione politica, evitando che il confronto si traduca in un nuovo stallo capace di compromettere anche la risposta europea agli altri fronti aperti.