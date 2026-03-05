Vertice al Quirinale: Mattarella, Meloni e Crosetto discutono la crisi in Medio Oriente

Mattarella ha ricevuto Meloni e Crosetto al Quirinale il 4 marzo 2026 per un confronto a quattr'occhi sulla crisi in Medio Oriente; emergono dubbi su viaggi privati dei ministri e conferme sull'operatività delle istituzioni

Il 4 marzo 2026 il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e — in incontri separati e a porte chiuse — il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Al centro dei colloqui c’è stata la crescente crisi in Medio Oriente: si è fatto il punto sulle possibili risposte italiane, sullo stato delle forze armate e sulla gestione delle emergenze diplomatiche e di sicurezza. Governo e Colle hanno concordato di mantenere un monitoraggio serrato della situazione; ogni aggiornamento sarà reso noto attraverso i canali istituzionali non appena disponibile.

Il colloquio con la presidente del Consiglio

Il faccia a faccia tra Mattarella e Meloni è durato circa mezz’ora. La premier ha illustrato al Capo dello Stato le linee d’azione del governo e le iniziative già avviate per far fronte alla crisi. Ha descritto giorni difficili per l’esecutivo, evidenziando la necessità di coordinare l’attività diplomatica e valutare interventi di sostegno ai Paesi della regione colpiti dagli attacchi. Al termine dell’incontro è stato ribadito l’impegno a seguire l’evolversi degli eventi con attenzione e tempestività.

Il ruolo del ministro della Difesa e il colloquio con Mattarella

Subito dopo, Guido Crosetto ha partecipato a un aggiornamento congiunto sull’impatto della crisi. L’incontro ha fornito un quadro delle informazioni militari disponibili e delle esigenze operative delle forze armate. Secondo fonti istituzionali, il ministro ha definito l’attuale contesto «il più difficile degli ultimi decenni», sottolineando l’urgenza di predisporre risposte adeguate, comprese ipotesi di contributi di natura difensiva. Anche in questo caso è stato confermato il presidio costante delle autorità sulla situazione.

Valutazioni operative

Il governo mantiene alta l’attenzione sull’operatività delle strutture di difesa per fronteggiare eventuali ripercussioni nella regione del Golfo. Durante i colloqui sono state prese in esame misure mirate di sostegno ai Paesi interessati, nel rispetto degli impegni internazionali e del quadro parlamentare. È allo studio una mozione alla Camera che dovrebbe conferire al governo un mandato per fornire aiuti militari a scopo difensivo: la questione è stata affrontata anche nelle consultazioni al Quirinale.

Viaggi ministeriali e normativa sui servizi

La presenza di Crosetto nel dibattito pubblico ha riacceso il confronto sui viaggi istituzionali e privati dei membri del governo, in particolare sulla distinzione fra spostamenti ufficiali e quelli personali e sulle competenze delle agenzie di sicurezza. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza, Alfredo Mantovano, ha chiarito che le agenzie di intelligence non sorvegliano i viaggi privati dei ministri, richiamando la legge 124/2007 che delimita i poteri di vigilanza su categorie specifiche, compresi i rappresentanti politici. Al contempo, è stata sottolineata l’importanza di procedure interne efficaci per la gestione dei viaggi ufficiali e per la tutela della sicurezza nazionale.

La versione del ministero della Difesa

Il ministero riferisce che Crosetto aveva informato il Parlamento dell’intenzione di prendere alcuni giorni di ferie in famiglia e che, prima dell’escalation del conflitto, avrebbe fatto rientro con un volo commerciale da Dubai. In ogni caso, il dicastero assicura che l’operatività dell’incarico ministeriale non è mai venuta meno.

Scenari parlamentari e possibili sviluppi

Con il voto ormai imminente, la maggioranza sta predisponendo una risoluzione per autorizzare il governo a fornire supporto difensivo ai Paesi del Golfo colpiti. Il confronto al Quirinale è servito anche a verificare la coerenza politica delle scelte con i profili costituzionali, riconoscendo il ruolo del Presidente come comandante supremo delle Forze armate. Nelle prossime ore il Parlamento sarà chiamato a esprimersi; nel frattempo le istituzioni proseguiranno il loro lavoro di valutazione e informeranno l’opinione pubblica attraverso i canali ufficiali.

Clima politico e reazioni

Nel dibattito pubblico prevalgono preoccupazione per l’escalation regionale e richieste di maggiore trasparenza sulle regole che governano le attività dei servizi. Il dialogo tra Colle e governo mira a garantire che ogni iniziativa sia ponderata e conforme alle competenze parlamentari, ponendo al centro la sicurezza e gli interessi dell’Italia. La situazione resta dinamica: le consultazioni del 4 marzo segnano un passaggio istituzionale significativo nella definizione della linea italiana in questa fase di tensione internazionale.