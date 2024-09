Una donna derubata a Viareggio ha deciso di farsi giustizia da sola. Ha inseguito l’autore del furto, un algerino 47enne senza fissa dimora, e lo ha travolto con il suo suv. Dopo aver recuperato la sua borsa è salita in auto e si è allontanata.

Donna investe un uomo a Viareggio dopo aver subito uno scippo

Il drammatico evento è accaduto la notte tra domenica e lunedì a Viareggio, in provincia di Lucca. Ora la donna di 65 anni, imprenditrice del luogo, è stata arrestata per omicidio volontario.

L’uomo deceduto è un 47enne algerino, Malkoun Said: la donna lo avrebbe schiacciato con l’auto contro la vetrina di un negozio in via Coppini. Arrivato in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale Versilia è stato rianimato, ma la mattina di lunedì è morto.

Il video delle telecamere di sorveglianza

La donna, Cinzia Dal Pino, è stata sottoposta nella giornata di ieri a fermo di indiziato di delitto. In un video delle telecamere della zona, diffuso da Canale 50, c’è il racconto di quanto accaduto. Nella sequenza di immagini di circa un minuto e 20 si vede un Suv bianco che insegue l’uomo fin sul marciapiede per poi schiacciarlo contro la vetrina di un negozio di articoli per la nautica in via Coppino.

L’arresto della donna

I poliziotti del commissariato di Viareggio dalla targa dell’auto, comparsa nel video, sono riusciti a risalire alla proprietaria. La donna sarebbe titolare di un noto stabilimento balneare della Darsena.

Raggiunta in casa dalle forze dell’ordine, la 65enne ha raccontato che era stata appena rapinata dall’uomo armato di coltello quando ha fatto quella manovra. La Procura, guidata da Domenico Manzione, contesta l’accusa di omicidio volontario.