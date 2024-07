Nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 luglio, un’auto che viaggiava a velocità sostenuta ha tamponato una pattuglia della Polstrada di Vicenza.

Auto travolge pattuglia della Polstrada a Vicenza

Secondo le ricostruzioni, gli agenti si trovavano lungo la superstrada Pedemontana Veneta, all’altezza dell’uscita di Povegliano, per eseguire i rilievi di un altro incidente, quando una vettura li ha travolti. Al momento dell’impatto il pirata della strada viaggiava a forte velocità. Due degli uomini della Polizia stradale sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale per degli accertamenti.

La dinamica dell’incidente

La notizia è stata confermata da Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato. Entrambi gli agenti si trovavano all’interno del veicolo di servizio al momento dello scontro. Se non fossero stati dentro la macchina per redigere alcuni atti, probabilmente l’epilogo sarebbe potuto essere diverso. Anche un ausiliario della viabilità, che partecipava alle operazioni di soccorso poco distante dal luogo dell’incidente, è rimasto coinvolto.

Tre persone ferite

“Ci auguriamo che possano guarire al più presto nel corpo e nello spirito, tornando a rendere il loro indispensabile servizio al Paese in una specialità dove occorre una dose extra di coraggio e senso del dovere” ha commentato Mazzetti, come riferito dall’Ansa.