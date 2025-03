Victoria Cabello, che fine ha fatto dopo la TV? Ecco cosa fa ora

Dopo il successo in TV, Victoria Cabello è sparita: che fine ha fatto?

Oggi, 12 marzo 2025, Victoria Cabello festeggia i suoi 50 anni: ma che fine ha fatto dopo aver dominato il piccolo schermo per anni?

Victoria Cabello è stata una delle icone più riconosciute della televisione italiana, conquistando il pubblico con la sua personalità frizzante e il suo stile unico. È salita alla ribalta negli anni 2000 grazie alla conduzione di programmi di grande successo, come Popstar e Le Iene, che le hanno permesso di affermarsi come una delle figure più amate del piccolo schermo. Tuttavia, dopo aver raggiunto la vetta della popolarità, ha deciso di allontanarsi dalle scene televisive. Che fine ha fatto e cosa sta facendo oggi?

I 50 anni di Victoria Cabello

Oggi, 12 marzo 2025, Victoria Cabello celebra una data significativa: il suo 50° compleanno. Nata a Londra il 12 marzo 1975, da padre italiano e madre britannica, raggiunge un’importante tappa della sua vita.

La sua carriera è iniziata a brillare negli anni 2000, quando ha trovato il suo posto come conduttrice su MTV Italia, dove è diventata un volto di riferimento per una generazione di giovani. Il programma MTV Select l’ha lanciata nel panorama mediatico, facendo di lei una delle conduttrici più amate dal pubblico.

La sua capacità di comunicare in modo spontaneo e senza filtri le ha permesso di entrare nel cuore degli italiani, conquistando non solo i più giovani ma anche un pubblico più ampio. Il suo talento non si è fermato alla conduzione di programmi musicali: Victoria è stata anche una delle protagoniste di Le Iene. La sua partecipazione a Le Iene ha segnato una delle tappe più significative della sua carriera, dove ha brillato con il suo stile irriverente e la capacità di trattare temi sociali con un mix di serietà e ironia.

Nel 2011 prende le redini di Quelli che il calcio su Rai 2, mentre nel 2014 entra nella giuria di X Factor, al fianco di Morgan, Mika e Fedez.

Il suo apice televisivo è arrivato anche con il Festival di Sanremo, dove ha avuto l’opportunità di co-condurre al fianco di Fabio Fazio nel 2014. In quella occasione, la sua eleganza e professionalità hanno fatto colpo su pubblico e critica, dimostrando che Victoria non era solo una conduttrice di programmi di intrattenimento, ma anche una figura capace di gestire eventi di grande prestigio con naturalezza.

Victoria Cabello e la malattia: stop improvviso

Nel 2017, Victoria Cabello ha rivelato di aver combattuto contro la malattia di Lyme, una condizione che l’ha costretta a rimanere lontana dalla televisione per ben tre anni.

Dopo un periodo di assenza forzata dal mondo dello spettacolo a causa della malattia, molti speravano che la vittoria di Pechino Express insieme a Paride Vitale le aprisse nuove porte nel suo percorso lavorativo. Tuttavia, nonostante il successo ottenuto con il divertente programma Viaggi pazzeschi su Tv8, le opportunità professionali non sono arrivate come ci si aspettava.

Nonostante il suo allontanamento dalle scene televisive, Victoria continua però ad essere una figura che ha lasciato un segno indelebile nel panorama dell’intrattenimento italiano.

Victoria Cabello, che fine ha fatto dopo la TV? Ecco cosa fa ora

Victoria Cabello è molto attiva sui social media, soprattutto su Instagram, dove condivide sprazzi della sua vita quotidiana e interagisce con i suoi fan. Grazie alla sua presenza online, riesce a mantenere un legame stretto con il pubblico, aggiornandolo sui suoi progetti in corso.

Nel frattempo, ha intrapreso nuove passioni, tra cui la scrittura e l’esplorazione delle forme moderne di comunicazione digitale. Ha anche partecipato a iniziative benefiche e, di tanto in tanto, è stata protagonista di eventi speciali.

Sebbene la sua vita privata sia diventata più riservata, rimane un enigma per i suoi fan, che continuano a seguirla con affetto, sperando in un suo ritorno nel mondo della televisione. Nonostante l’assenza dai riflettori, Victoria continua ad essere una figura rispettata nel panorama dello spettacolo e si spera in un suo ritorno sul piccolo schermo.