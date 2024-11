Victoria Cabello in ospedale per un intervento chirurgico: l'ironia della con...

Nelle ultime ore, la conduttrice Victoria Cabello ha subito un intervento chirurgico al viso per un problema alla mandibola. Nonostante la situazione, ha trovato il modo di ironizzare sulla sua condizione direttamente dalla sala operatoria: il video divertente condiviso sui social.

L’intervento di Victoria Cabello

Victoria Cabello si è operata alla mandibola a causa di un problema insorto nelle ultime settimane:

“Una vena intasata nel massetere, ma niente di grave”, ha dichiarato la conduttrice ai fan.

Come sempre, l’ironia della Cabello non è mancata neanche in questa occasione: la presentatrice ha trovato il modo per ironizzare anche su questa situazione, diventando virale sui social.

Il video di Victoria Cabello in ospedale

La Cabello ha condiviso un video su Instagram che mostra alcuni momenti prima e dopo l’intervento. Tra le scene più divertenti, la gag non appena ha scoperto che l’anestesista che si sarebbe occupato di lei si chiamava Gesù:

“Il mio anestesista si chiama Gesù, quindi vale tutto. Credo sia un segno”, ha commentato.

Poi la conduttrice ha aggiunto:

“Quando mi hanno rivelato il nome dell’anestesista rianimatore, ho pensato: a) Ma allora vale tutto b) viaggi pazzeschi in versione ospedaliera c) Dio esiste”.

Il siparietto è proseguito anche in sala operatoria:

“Se va male ti rianima», ha scherzato un’infermiera, e la reazione della Cabello non si è fatta attendere. “Se non fa il miracolo Gesù, mi girano i c*******”, ha replicato.

Infine, Victoria Cabello ha mostrato la mandibola post operazione leggermente gonfia, ma l’intervento è andato a buon fine.