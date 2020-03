Crozza fa Berlusconi: fino al III grado di virus non mi preoccupo

Milano, 7 mar. (askanews) – Nel corso della seconda puntata della nuova stagione di “Fratelli di Crozza” – in onda il venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza indossa ancora una volta i panni di Berlusconi alle prese con l’isolamento per difendersi dal Coronavirus tra un’asta online e un nuovo amore il Presidente Crozziano non si spaventa, anche se l’età lo segnala a rischio: “io fino al terzo grado di virus non mi preoccupo mai”.