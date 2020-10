Noomi Rapace ritrova il suo aguzzino nel thriller “The Secret”

Roma (askanews) – Arriva nei cinema il 15 ottobre “The Secret”, il film di Yuval Adler di cui vediamo una clip in esclusiva. La protagonista e coproduttrice Noomi Rapace ha voluto fortemente realizzare questo thriller emozionante che analizza in profondità le conseguenze della vendetta e della violenza. La protagonista, scampata agli orrori della guerra, si è ricostruita una vita serena in una piccola cittadina americana, ma quando rincontra l’S.S. che è stato il suo aguzzino, decide di rapirlo per vendicarsi. E’ attraverso gli occhi di una sopravvissuta all’Olocausto che vedremo fronteggiarsi desiderio di riscatto e perdono.