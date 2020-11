Musica, l’Arena di Verona vara webTV con concerto di Ezio Bosso

Verona, 27 nov. (askanews) – La versione on demand della web Tv di Fondazione Arena di Verona debutterà con questo concerto che fa commuovere: i Carmina Burana di Carl Orff diretti dal maestro Ezio Bosso nell’agosto del 2019.

Fu il concerto con più spettatori delle ultime sei stagioni, oltre 13.500. Quella serata rivivrà online il 28 novembre alle ore 12 e rimarrà disponibile per almeno un anno. Costo, 9,90 euro per ogni utente; la famiglia del Maestro Bosso ha deciso di devolvere le proprie royalties alla AIAM, l’associazione che raccoglie 100 società concertistiche italiane, per sostenere il settore in tutta Italia. La nuova webtv della Fondazione parte con il contributo di Unicredit e ogni mese trasmetterà un titolo del repertorio areniano.

Ezio Bosso, scomparso nel maggio 2020, usava dire che “fare musica è in sé un atto produttivo e politico”. Proprio tenendolo a mente, Fondazione Arena annuncia anche una serie di concerti gratuiti in diretta dal Teatro Filarmonico, in streaming ma anche sull’emittente TeleArena, in ottica di servizio pubblico; perché la musica giunga a tutti, anche a coloro che non hanno accesso al web.