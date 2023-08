Home > Video > Vietato portare cibo in spiaggia Vietato portare cibo in spiaggia

È veramente proibito portare cibo negli stabilimenti balneari? Il caso scoppiò nel 2022 a Bacoli con l'allontanamento di numerosi bagnanti prima perquisiti e poi mandati via dalla spiaggia per aver portato con sè generi alimentari negli stabilimenti balneari. In questi giorni la questione è tornata sotto i riflettori, a seguito della decisione di alcuni lidi di non consentire di portare al proprio interno alcuna tipologia di beni alimentari. Che cosa ne pensate?