Vincenzo Mollica festeggia i 70 anni con Fiorello, trono e torta in Via Asiago

Roma, 27 gen.

(Adnkronos) – Un trono, la torta e un coro di auguri a cui si sono aggiunti anche spettatori affacciati alle finestre. Vincenzo Mollica ha iniziato a 'Viva Rai2', ospite dell'amico Fiorello, i festeggiamenti per i suoi 70 anni. Il giornalista, in pensione dal febbraio del 2020, ha partecipato divertito al festeggiamento in grande stile allestito per strada davanti alla sede Rai di Via Asiago: "In 40 anni di Tg1 ne ho combinate tante", ha detto, dopo che Fiorello ha mandato in onda una clip che ne ripercorreva la carriera, con le interviste ai più grandi protagonisti dello spettacolo italiano e mondiale: da Monica Vitti a Raffaella Carrà, da Adriano Celentano a Massimo Troisi, da John Travolta a Sharon Stone.

Fiorello ha anche dedicato al giornalista un video di auguri a cui hanno partecipato tanti cantanti, come Giorgia, Elisa, Samuele Bersani e tanti altri.

A fargli gli auguri dal vivo, a Via Asiago, in una puntata che Fiorello ha voluto iniziare con le parole di Primo Levi in occasione del Giorno della Memoria, c'erano anche alcuni degli ospiti della puntata di oggi, come Valerio Mastandrea, apparso nei panni di un antennista-filosofo, e Rovazzi, che ha portato il suo nuovo singolo cantando su un letto per strada.

Al momento degli auguri, oltre ad un balletto sulle note di 'Happy Birthday' è arrivata una grande torta (finta) da cui è uscita una ballerina con la maschera del premier Giorgia Meloni, e una torta vera su cui Fiorello e Fabrizio Biggio hanno acceso una candelina. Sul finale dei festeggiamenti, Mollica è stato raggiunto in scena anche dalla moglie Rosa Maria e dalla figlia Caterina.