Vinci la Games Week con Police TO BE HYPERVERSE

Police lancia TO BE Hyperverse, la nuova fragranza che fonde realtà e universo digitale in un’esperienza multisensoriale mai vista prima — e lo fa parlando il linguaggio dei gamer. Dopo TO BE MY.Avatar, che ha esplorato l’universo del Metaverso, TO BE Hyperverse ci trasporta in una dimensione ancora più visionaria, su un pianeta dove la materia si trasforma in emozione.

Ispirato a un mondo lontano fatto di pietre, cristalli ed elementi sensoriali inediti, TO BE Hyperverse fonde estetica ed esperienza in un progetto che va oltre il prodotto: dalla campagna futuristica alla mappa brandizzata Lunar Essence creata su Fortnite, ogni dettaglio è pensato per amplificare il racconto di un profumo che vive tra reale e virtuale, tra terrestre e cosmico.

Police TO BE HYPERVERSE

I flaconi interpretano il concept di campagna in ogni loro dettaglio: texture uniche, finitura olografica, due teschi che ricordano cristalli bianchi o polvere di roccia nera, con un effetto materico che attira l’attenzione.

La fragranza per lui: Ambrato legnoso – Mathieu Nardin

TOP Limone Italiano OE, Clementina Italiana OE, Pepe Rosa Pure Jungle Essence

CUORE Accordi di Caramello, Geranio Bourbon OE, Mugane

FONDO Patchouli OE, Legni Ambrati, Vetiver

Risveglia i sensi con un mix luminoso di Olii Essenziali di Limone e Clementina Italiani e il tocco speziato del Pepe Rosa Pure Jungle Essence, un’apertura dinamica che suscita un senso di avventura e scoperta di un mondo senza confini. Quando la freschezza si attenua, nel cuore troviamo un Accordo di Caramello che si intreccia con le sfumature floreali dell’Olio Essenziale di Geranio Bourbon, arricchite da un futuristico Mugane.

Per chiudere, il profondo e terroso Olio Essenziale di Patchouli e il calore dell’Ambra legnosa offrono conforto e sicurezza, mentre il Vetiver affumicato aggiunge mistero, incarnando l’opposizione tra vita reale e virtuale.

La fragranza per lei: Ambrato Floreale Legnoso – Coralie Spicher

TOP Amarena, Hivernal Neo, Bergamotto

CUORE Helvetolide, Gelsomino, Tuberosa

FONDO Assoluta di Fava Tonka, Legno di Cedro Virginia, Ambrettolide

TO BE Hyperverse per lei è una fragranza contemporanea caratterizzata da un’apertura moderna e sorprendente, grazie alla nota avvolgente dell’amarena, a cui si aggiunge la luminosa e agrumata scorza di bergamotto, creando una sensazione fresca e vivace. Nel cuore l’elegante gelsomino e la narcotica tuberosa si fondono armoniosamente in un bouquet floreale sublimato dall’Helvetolide, una luminosa nota muschiata che aggiunge sfaccettature fiorite fresche e leggermente fruttate, conferendo alla composizione una vibrante e moderna personalità.

La campagna e il concorso con UNIBEE

La campagna rappresenta un viaggio sensoriale in un universo parallelo, dove la realtà lascia spazio a una nuova dimensione di stile, forza e immaginazione. I due protagonisti, sicuri e magnetici, incarnano l’energia primordiale di un mondo tutto da scoprire.

Per celebrare il lancio, il brand invita tutti gli appassionati a partecipare al concorso “Vinci la Games Week” (dal 20 ottobre al 20 novembre 2025) in collaborazione con UNIBEE: in palio 100 biglietti per la Milano Games Week (28–30 novembre 2025), l’evento simbolo della cultura videoludica e digitale. Acquistando TO BE Hyperverse in una delle profumerie del circuito, i fan riceveranno una card con QR code da scansionare: in un attimo scopriranno se hanno vinto l’ingresso alla fiera, per vivere da protagonisti il mondo del gaming.

Ma l’esperienza non si ferma qui: su Fortnite debutta la mappa “Lunar Essence”, un percorso futuristico e visionario dove i giocatori possono correre tra cristalli, portali stellari e profumi da raccogliere, immergendosi nel mondo Hyperverse. Un invito a esplorare un pianeta dove la materia si trasforma in emozione.

Con TO BE Hyperverse, Police unisce beauty e gaming culture in un viaggio sensoriale oltre i confini del reale. Un’esperienza per chi osa, sogna e gioca — dentro e fuori dallo schermo.