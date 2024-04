Violente inondazioni in Afghanistan, 33 morti e case distrutte

Violente inondazioni in Afghanistan, 33 morti e case distrutte

Herat, 15 apr. (askanews) - Vaste zone dell'Afghanistan hanno dovuto fare i conti con forti piogge e alluvioni improvvise che hanno danneggiato le case e distrutto i raccolti. Secondo il dipartimento governativo per la gestione dei disastri, almeno 33 persone sono state uccise, circa 600 case sono s...

Herat, 15 apr. (askanews) – Vaste zone dell’Afghanistan hanno dovuto fare i conti con forti piogge e alluvioni improvvise che hanno danneggiato le case e distrutto i raccolti. Secondo il dipartimento governativo per la gestione dei disastri, almeno 33 persone sono state uccise, circa 600 case sono state danneggiate o distrutte, quasi 600 chilometri di strade sono stati demoliti e circa 2.000 acri di terreno agricolo sono stati spazzati via in tre giorni.