Arrestato a Riccione un ragazzo di 26 anni, accusato di violenza sessuale su minori durante il centro estivo nel 2021 a Carpegna, in provincia di Pesaro-Urbino.

Violenza sessuale su minori durante il campo estivo: arrestato calciatore

Grazie ai social è stato arrestato a Riccione un calciatore dilettante di 26 anni, accusato di violenza sessuale su minori nel 2021, al Football Camp di Carpegna, in provincia di Pesaro-Urbino.

Il giovane, infatti, che era ricercato, aveva pubblicato sui social che sarebbe andato a vedere una partita a Riccione, dove la Polizia ha così potuto arrestarlo e portarlo in carcere a Rimini. Lo scorso aprile, la Procura di Rimini, aveva condannato, in via definitiva, il 26enne a una pena di 4 anni e 4 mesi per violenza sessuale aggravata.

Violenza sessuale su minori durante il campo estivo: le indagini

Come visto è stato arrestato a Riccione il 26enne accusato di violenza sessuale su minori nel 2021. Le indagini sono state svolte dalla polizia di Ancona e risalgono al 2021, quando il giovane lavorava nel campo estivo come animatore e avrebbe appunto abusato di 4 minori tra i dieci e gli undici anni. Il 26 è difeso dall’avvocato Stefano Pagliai del Foro di Firenze e, dopo l’espiazione della pena, il giovane non potrà lavorare in scuole o istituti ove ci siano minorenni, né avvicinarsi a luoghi dove siano presenti minori. Inoltre, per un anno, dovrà avvisare la polizia sulla propria residenza e su i suoi spostamenti.