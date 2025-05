Violenza su donne: Manzi (Pd), 'da Valditara solita propaganda'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - “Dopo l’ennesimo brutale femminicidio di una giovanissima donna, la segretaria del Pd, Elly Schlein ha rivolto un doveroso e necessario appello a tutte le forze politiche per lavorare insieme per attuare una strategia culturale in tutte le scuole per educare a...

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Dopo l’ennesimo brutale femminicidio di una giovanissima donna, la segretaria del Pd, Elly Schlein ha rivolto un doveroso e necessario appello a tutte le forze politiche per lavorare insieme per attuare una strategia culturale in tutte le scuole per educare all’affettività e al rispetto. Il problema culturale di questo Paese è che il patriarcato pervade la nostra società: per questo bisogna fare una grande battaglia culturale, educativa che parta dalle scuole.

Dispiace, dunque, che il Ministro Valditara non colga l’opportunità di dimostrare unità di intenti, abbandonandosi -in ben due interviste- alla solita stanca propaganda e a un attacco immotivato alle opposizioni. In questo momento servirebbe ben altra statura e responsabilità”. Lo dichiara Irene Manzi, responsabile nazionale Scuola Pd.

“Purtroppo, al di là delle solite chiacchiere a cui ci ha abituato, Valditara -prosegue l'esponente Dem- ha fatto ben poco per promuovere l’educazione all’affettività o alla sessualità nelle scuole, nascondendosi come fa anche oggi- dietro la delirante teoria del gender tanto cara agli ambienti dell’ultradestra mondiale. Dia un segnale forte. L’allora ministra Fedeli aveva coinvolto e lavorato con tutte le forze politiche e associative perché su questi temi non ci si può dividere. Lo stesso è stato fatto nella scorsa legislatura dalla commissione Femminicidi presieduta da Valeria Valente con conclusioni che potrebbero essere molto utili per impostare anche il lavoro presente".

"Sono in grado al Governo di portare avanti un’unità di intenti su questo tema o sono ostaggio di una maggioranza ideologica? Chiediamo al ministro Valditara -conclude Manzi- se almeno per il contrasto alla violenza di genere si può mettere da parte lo scontro politico e far fare un passo avanti al Paese”.