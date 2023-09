Violenza su donne: Siracusano (Fi), 'bene ok urgenza per ddl, presto legge efficace'

Violenza su donne: Siracusano (Fi), 'bene ok urgenza per ddl, presto leg...

Violenza su donne: Siracusano (Fi), 'bene ok urgenza per ddl, presto leg...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "È estremamente positiva la decisione unanime della conferenza dei capigruppo di Montecitorio di adottare la procedura d’urgenza richiesta dal governo per l’esame e l’approvazione del disegno di legge sulla violenza di genere e domestica. Ciò significa che entro il prossimo mese il testo del provvedimento andrà in aula per l’approvazione, e che dunque sarà accelerato anche l’iter del suo preventivo passaggio in commissione". Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.

"La collaborazione tra le diverse forze politiche, auspicata e già riscontrata, su un atto così importante consentirà di superare le criticità applicative di un impianto normativo già molto rigido – quello costituito dal Codice rosso – e di inserire nuove norme per contrastare con maggiore efficacia la violenza di genere e quella domestica", conclude Siracusano.