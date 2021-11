Roma, 24 nov. – (Adnkronos) – "Complimenti e grazie all'Arma dei Carabinieri per aver scelto lo sport per lanciare un messaggio importante in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Fermare la violenza è una sfida: vinciamola insieme!". Così su Twitter la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali.