Re Filippo VI e Regina Letizia in Italia per rafforzare i legami bilaterali.

Un incontro di grande significato

La visita di Stato dei reali di Spagna, Re Filippo VI e Regina Letizia, a Roma rappresenta un momento cruciale per le relazioni tra Italia e Spagna. Accolti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dalla figlia Laura, i sovrani hanno ricevuto un caloroso benvenuto al Quirinale. Durante l’incontro, Mattarella ha sottolineato l’importanza di questa visita, evidenziando come le relazioni tra i due Paesi siano solide e in continua crescita. “La sua visita in Italia è di grandissima importanza anche per il momento storico che attraversa l’Unione europea e la comunità internazionale”, ha dichiarato il presidente, mettendo in risalto la necessità di una cooperazione sempre più stretta.

Collaborazione e sfide comuni

Il dialogo tra i due leader ha toccato temi cruciali come il cambiamento climatico e la transizione energetica. Mattarella ha espresso il cordoglio dell’Italia per le vittime della devastazione di Valencia, sottolineando la fragilità delle regioni europee di fronte a sfide ambientali. “Dobbiamo lavorare insieme alla lotta al cambiamento climatico e per una transizione energetica”, ha affermato, evidenziando l’urgenza di un’azione collettiva. La riflessione condivisa sul futuro dell’Unione europea ha messo in luce la necessità di riforme significative, in un contesto internazionale sempre più complesso.

Un legame speciale tra due monarchie

Re Filippo VI ha espresso il suo entusiasmo per la visita, definendola “qualcosa di molto speciale”. La visita non è solo un incontro formale, ma un’opportunità per rafforzare i legami tra due nazioni che condividono una storia e una cultura ricca. Dopo l’incontro al Quirinale, i reali si sono recati a Villa Doria Pamphilj per un incontro con la premier Giorgia Meloni. Qui, la presidente del Consiglio ha accolto i sovrani con una stretta di mano e ha guidato una visita ai giardini della residenza, un momento che ha simboleggiato l’amicizia e la collaborazione tra Italia e Spagna.