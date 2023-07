Home > Video > Viviana Bazzani: "Emma, non ci è piaciuto il tuo comportamento" Viviana Bazzani: "Emma, non ci è piaciuto il tuo comportamento"

"Non ci si comporta così". Sui social Viviana Bazzani si è rivolta direttamente ad Emma Marrone. "Ti scrivo a nome di molti miei colleghi, a nome di chi come me ha una grande ammirazione di te come artista, del tuo lavoro. A noi non è piaciuto assolutamente il comportamento che hai avuto nei confronti di un lavoratore, di un addetto alla sicurezza".