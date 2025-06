Incidente all'atterraggio per il Boeing 737 in volo da Londra Stansed all'aeroporto di Kalamata, nel sud della Grecia.

Momenti di terrore a bordo del Boeing 737 di Ryanair, partito da Londra Stansed e diretto nel Sud della Grecia. Ecco cosa è successo.

Volo Ryanair rompe un’ala durante l’atterraggio: violenta collisione

Tanta paura per i passeggeri a bordo del volo FR6080 di Ryanair. L‘aereo, partito dall’aeroporto di Londra Stansed, in fase di atterraggio all’aeroporto di Kalamata, nel Sud della Grecia, ha impattato contro una barriera in pista, rompendo così l’ala.

Precedentemente c’era anche stata una violenta turbolenza, che aveva già spaventato le persone a bordo, terrorizzate quando poi hanno udito un violento impatto a seguito della collisione con la barriera durante l’atterraggio.

Volo Ryanair rompe un’ala durante l’atterraggio: panico a bordo

L’aereo Ryanair, dopo l’impatto contro la barriera in pista, è atterrato normalmente. I passeggeri però sono stati fatti rimanere al proprio posto, in attesa dei Vigili del Fuoco. La paura però non ha fatto che crescere, in molti infatti temevano che potesse scoppiare un incendio da un momento all’altro. Ma ecco cosa ha dichiarato una fonte al The Sun: “c’è stato un annuncio che tutti dovevano aspettare sull’aereo l’arrivo dei Vigili del Fuoco. Con l’ala danneggiata in quel modo, perché non evacuare l’aereo prima? Tutti erano spaventati, il fatto che dicevano di aspettare sull’aereo, anche se c’era chiaramente il rischio incendio.” Questo invece è ciò che ha comunicato Ryanair a The Sun: “l’estremità dell’ala ha urtato una recinzione dell’aeroporto di Kalamata. L’aeromobile ha poi regolarmente completato la fase di arresto e i passeggeri sono sbarcati in modo ordinario. Successivamente, l’aereo è stato sottoposto alle necessarie verifiche tecniche e alla manutenzione richiesta prima di tornare operativo.”