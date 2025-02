A partire da maggio 2025, Ryanair cambierà le regole per il bagaglio a mano, il check-in e i tempi di arrivo in aeroporto.

Da maggio, la compagnia aerea irlandese richiederà ai passeggeri di utilizzare esclusivamente carte d’imbarco digitali. Il check-in dovrà essere effettuato tramite l’app Ryanair, con il biglietto scaricato direttamente sul proprio smartphone. Ecco tutte le nuove regole e le novità sul bagaglio a mano.

Ryanair, bagaglio a mano e check in: cambiano le regole

Prima di aggiornare la policy, chi arrivava al terminal Ryanair senza check-in stampato pagava 23 euro per farlo in aeroporto, mentre chi non aveva la carta d’imbarco doveva versare una multa di circa 60 euro. Ryanair continuerà ad accettare biglietti stampati a casa, ma non permetterà più la stampa in aeroporto, puntando a ridurre i costi e eliminare i banchi di check-in fisici.

La compagnia raccomanda ai viaggiatori di presentarsi almeno 40 minuti prima della partenza per evitare una multa di 120 euro, che viene applicata a chi fa il check-in in ritardo o arriva dopo un’ora dalla partenza.

Per il bagaglio a mano, si potrà ancora portare una piccola borsa gratuita (40x20x25 cm), ma chi supera queste dimensioni rischia una multa fino a 70 euro al gate. Chi ha un bagaglio più grande può optare per il Priority Boarding, mentre chi non vuole portare due bagagli in cabina ha comunque la possibilità, a pagamento, di imbarcare il proprio bagaglio nella stiva.

Ryanair e i rimborsi ai viaggiatori

Nonostante queste misure entrino in vigore ufficialmente a maggio 2025, è possibile che Ryanair incontrerà delle difficoltà lungo il cammino. A novembre 2024, l’Autorità Garante della Concorrenza ha giudicato ingannevoli le informazioni fornite sulla procedura di check-in online, costringendo la compagnia a rimborsare i viaggiatori. Le informazioni non chiarivano il periodo di disponibilità del servizio e i costi aggiuntivi in caso di check-in in ritardo. Ryanair ha rimborsato le spese extra per il check-in in aeroporto (fino a 55 euro) a chi, tra il 2021 e il 2023, aveva presentato reclamo.

Inoltre, oltre 100.000 passeggeri hanno ricevuto un rimborso di 15 euro o un voucher da 20 euro. L’operazione ha avuto un costo di circa 1,5 milioni di euro, e Ryanair si è impegnata a correggere le informazioni sul sito e nelle comunicazioni.