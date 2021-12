We Wear, round da 1,5mln per l’espansione degli avatar digitali

Milano, 17 dic. (askanews) – Avatar digitali per rivoluzionare il mondo della moda e rendere più fluido il processo di acquisto dei vestiti, online e in negozio. La app italiana We Wear ha chiuso il suo primo round da 1,5 milioni di euro ed ora pronta allo scaleup su nuovi mercati. La società ha sviluppato un sistema che permette di scansionare il corpo con estrema precisione, tanto da creare una copia virtuale sulla quale testare gli abiti in 3D e personalizzare le collezioni.

Fabio Albizzati co-founder di We Wear. “Le tecnologie che caratterizzano l’ecosistema di We Wear sono differenti, andiamo dalle tecnologie di visione e 3D per la generazione del gemello digitale fino a rendering interattivo, realtà virtuale e aumentata per far sì che il cliente possa interagire con il proprio gemello digitale e le aziende offrire servizi ai clienti che dispongono del loro digital twin”.

Il round stato coordinato da Hoop Capital, in un club deal che ha coinvolto partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali.

Antongiulio Marti founder di Hoop Capital. “Il round di investimento stato un round da 1,5 milioni di euro. Abbiamo curato tutte le fasi del club deal, dall’origination dell’operazione e fino all’individuazione degli investitori. In fase di strutturazione del club deal abbiamo dato supporto nella stesura del piano industriale e da dove emersa la valutazione dell’azienda e il valore a cui si tenuto il primo round di investimento”.

Per il 2022 chiari gli obiettivi della applicazione che punta a nuovi mercati. Federico Chiorino co-founder e ceo di We Wear. “Grazie a questo round espanderci all’estero e in Italia e continuare a investire sullo sviluppo della nostra tecnologia. I mercati sui quali puntiamo sono tutti quelli che possono rilasciare un servizio ai digital twin che produciamo: mondo della moda, abiti da lavoro, fitness, del gaming e in parte del medicale”. Con grande attenzione anche allo sviluppo metaverso, la realtà virtuale abitata dai nostri avatar digitali.