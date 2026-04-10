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Weekend nero per i treni in Italia

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Weekend nero per i treni in Italia. Dopo i problemi legati alla frana a Petacciato in Molise, da sabato si ferma anche l'alta velocità tra Roma e Firenze per lavori. Disagi per migliaia di viaggiatori....

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Weekend nero per i treni in Italia. Dopo i problemi legati alla frana a Petacciato in Molise, da sabato si ferma anche l’alta velocità tra Roma e Firenze per lavori. Disagi per migliaia di viaggiatori.

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