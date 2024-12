Uno schianto violentissimo, poi il trasporto in ospedale in elicottero. A rimanere coinvolto in un grave incidente, che ha tenuto per ore il mondo del calcio con il fiato sospeso, è stato il giocatore del West Ham Michail Antonio. L’attaccante inglese naturalizzato giamaicano si è schiantato con la sua Ferrari nella contea dell’Essex.

Grave incidente d’auto per il calciatore Michail Antonio del West Ham

Stando alla ricostruzione dei fatti il giocatore, attaccante del West Ham, si trovava a bordo della sua lussuosa Ferrari nel nord est di Londrta quando per ragioni ancora da chiarire la sua vettura è andata a schiantarsi riducendosi in un cumulo di lamiere. La notizia ha iniziato a circolare sui social e nei minuti successivi il club londinese ha confermato il tutto diramando un breve comunicato: “Il West Ham United può confermare che l’attaccante Michail Antonio è rimasto coinvolto oggi in un incidente stradale. In questo momento i pensieri e le preghiere di tutto il Club sono rivolti a Michail, alla sua famiglia e ai suoi amici. Il Club pubblicherà un aggiornamento a tempo debito”.

Classe 1990, quello che è considerato il miglior marcatore della storia del West Ham in Premier League è stato soccorso è trasportato in ospedale in elicottero. Successivamente il club ha diramato una seconda nota per fornire un aggiornamento sulle sue condizioni: “Il West Ham United può confermare che Michail Antonio è in condizioni stabili a seguito dell’incidente stradale occorso questo pomeriggio nella zona dell’Essex. Michail è cosciente e comunicante e attualmente si trova sotto stretta sorveglianza presso un ospedale del centro di Londra. In questo momento difficile, chiediamo gentilmente a tutti di rispettare la privacy di Michail e della sua famiglia. Il Club non rilascerà ulteriori dichiarazioni questa sera, ma pubblicherà un ulteriore aggiornamento a tempo debito”. Bandiera degli Hammers, milita nella squadra dal 2015 e ha confezionato, in 323 presenze, ben 83 reti.