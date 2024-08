Stando a quanto reso pubblico da un amico di William, i rapporti tra il futuro re d’Inghilterra e suo fratello Harry sono inesistenti. Sembra che i due non abbiano un dialogo da due anni.

“William e Harry non si parlano da 2 anni”: l’indiscrezione

Dopo la morte della regina Elisabetta, la Royal Family ha perso la sua guida, l’unica in grado di ricucire ogni strappo. A complicare ancora di più la situazione ci ha pensato la malattia, che ha colpito prima re Carlo e poi Kate Middleton. Adesso, stando a quanto riferito da un amico di William, le cose potrebbero complicarsi ulteriormente perché il futuro sovrano d’Inghilterra non parla con il fratello Harry da 2 anni.

Un amico di William, raggiunto dall’Evening Standard, ha riferito che il futuro re d’Inghilterra e Harry non si parlano da 2 anni. Ha dichiarato:

“Quest’anno la sua attenzione è stata rivolta molto alla moglie Kate Middleton, ai figli e al padre. Il fratello Harry, con cui non parla da due anni ormai, non è un argomento di cui si parla molto in casa”.