Kate Middleton si è presentata sorridente alla finale maschile di Wimbledon: un lungo e fragoroso applauso ha salutato l’ingresso in arena della Principessa del Galles, ospite d’onore.

Kate Middleton a Wimbledon, il lungo applauso ad accoglierla

La principessa Kate Middleton ha scelto Wimbledon per il suo nuovo ritorno alla vita pubblica, dopo sei mesi di cure mediche e lontano dall’occhio dei media. La Principessa del Galles è arrivata all’All England Club circa mezz’ora prima dell’inizio della finale maschile tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Vestita con un abito lungo, color viola ciclamino, con un fiocco con i colori di Wimbledon appuntato sul petto, la principessa è accompagnata dalla figlia Charlotte. La folla si è alzata in piedi quando Kate Middleton è entrata nell’arena, applaudendo per circa 30 secondi. Un altro applauso ha salutato la futura regina anche al suo ingresso nel Royal Box del Centrale: Kate Middleton ha sorriso e ringraziato con un breve cenno della mano i 15mila presenti sul Centre Court. Al termine della partita, spetterà a lei scendere in campo per la consegna della coppa.

Si tratta della sua seconda uscita pubblica

Quella a Wimbledon è la seconda uscita pubblica della Principessa del Galles dopo la diagnosi di cancro, avvenuta lo scorso marzo. La prima uscita della futura regina era stata per i festeggiamenti in onore del compleanno di re Carlo.

